O filme “Sculp” (“Escultura”), rodado no Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC), em Santo Tirso, decorre num mundo pós-capitalismo em que há hora para tudo, desde nascer a morrer, disse hoje (3) à Lusa o cineasta Joaquim Pavão.

Com estreia agendada para a próxima sexta-feira, no MIEC, depois de uma primeira visualização no Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), que decorreu na semana passada, o filme descrito pelo cineasta como de “caráter artístico, mas também de ficção científica”, pretende ser “um salto em frente na tecnologia” utilizada.

“Trata-se de um filme que foi trabalhado fotografia a fotografia, não há uma espécie de pós-produção normal para cinema (…), criando com isso uma textura com relevo e com algumas especificidades que acho que se vão sentir e que darão a quem o vê a certeza de haver algo ali de diferente”, descreveu Joaquim Pavão.

Filmado em Santo Tirso, “Sculp” explora as pedras basilares da vida a partir das esculturas do MIEC, pretendendo dessa forma, “interrogar o presente e o futuro, falar sobre a problemática do que é um sistema livre, de que forma é que este 'admirável mundo novo' em que vivemos e nos sentimos cada vez melhor e, ao mesmo tempo, para onde é que ele nos leva quando não consegue encontrar o equilíbrio”.