De acordo com a sinopse, o filme conta a história de Afrin, uma órfã de 12 anos que se vê forçada a abandonar o local onde vive devido à subida do nível das águas do rio Brahmaputra, no Bangladeche, viajando até Daca para procurar o pai “por entre milhões de refugiados do clima”.

No campo das curtas e médias-metragens, o prémio foi para “Taxibol”, de Tommaso Santambrogio, com menção especial para “Budapest Silo”, de Zsófia Paczolay.

O prémio para melhor documentário português foi atribuído a “Astrakan 79”, de Catarina Mourão, enquanto o prémio Don Quixote de melhor longa-metragem foi entregue a Farnaz Jurabchian e Mohammadreza Jurabchian por “Silent House”.

Na mesma categoria, mas nas curtas e médias-metragens, o prémio foi para “Will You Look at Me”, de Shuli Huang.

O prémio para o melhor cartaz foi atribuído a “Entre Ilhas”, da ‘designer’ Júlia Garcia.