"Termite", realizado em 2017, é um drama que conta a história de Maryam e Peyman que, após sete anos de casamento, são obrigados a deslocar-se ao norte do Irão, uma jornada que lhes mudar-lhes o caminho de vida.

O Film Art é um festival de cinema de autor que cumpriu este ano a sexta edição consecutiva e teve a concurso mais de 160 filmes, nas categorias de longas-metragens de ficção, documentários, curtas de ficção, videoclips e filmes realizados em ambiente escolar.

Ainda na categoria de longa-metragem de ficção, Holy Boom (Grécia) venceu os prémios de melhor argumento e melhor montagem, enquanto o galardão de melhor fotografia foi para "Unless The Water is Safer than the Land", oriundo das Filipinas.

Numa sessão realizada na noite de sábado no Casino da Figueira da Foz, em que foram atribuídos um total de 26 galardões e menções honrosas, Portugal arrecadou dois prémios de melhor filme: um na categoria Curtas de Ficção, com "Still Life" (Natureza Morta), de Bruno Fraga Braz - galardão ‘dividido' com "Deja Vu" (Canadá), que ainda conquistou a melhor realização - e melhor ‘videoclip’, atribuído a "Wire Head", de Duarte Gandum.