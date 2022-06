A Amazon Prime Vídeo revelou o "teaser trailer" de "My Policeman" ["O Meu Polícia", em tradução literal], uma importante aposta de Harry Styles na carreira como ator após a estreia em "Dunkirk" (2017).

Realizado por Michael Grandage, que ganhou um Tony (prémio do teatro americano) e assinou "Um Editor de Génios" em 2016, a história de um amor proibido do livro com o mesmo nome de Bethan Roberts adaptado ao cinema por Ron Nyswaner (de "Filafélfia", um filme incontornável no género LGTBI+) decorre a dois tempos.

A história principal segue três jovens - o polícia Tom (Harry Styles), a professora Marion (Emma Corrin, de "The Crown") e o curador de museus Patrick (David Dawson, de "The Last Kingdom") - numa viagem emocional na Grã-Bretanha dos anos 50, quando o casamento era a escolha mais segura e a homossexualidade ilegal: Marion apaixona-se à primeira vista por Tom, que por sua vez ama Patrick, que lhe abre os olhos para outro mundo, mais glamoroso e sofisticado.

Assim, dois amantes partilham Tom até um deles decidir romper, o que acaba por mudar a vida de todos até ao reencontro nos anos 1990. Aqui, Tom, Marion e Patrick são interpretados por Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett.

"My Policeman" será lançado a nível mundial a 4 de novembro.

TRAILER.