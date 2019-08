Gonçalo Waddington

"Patrick", com um orçamento de dois milhões de euros, é uma produção da O Som e a Fúria.

A direção de fotografia é de Vasco Viana, o som de Olivier Blanc, música original de Bruno Pernadas, direção de arte de Nadia Henriques, os figurinos são de Peri de Bragança, a assistência à realização é de Emídio Miguel, e a montagem de Pedro Filipe Marques.

Esta coprodução teve o apoio financeiro, entre outros, do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Fundo de Turismo e Cinema do Eurimages, Canal ZDF/Arte, do Programa Europa Criativa da União Europeia, e a participação da RTP.

O filme foi um dos trinta projetos cinematográficos europeus - o único português - selecionados para receber financiamento este ano do fundo europeu Eurimages, com cerca de 330 mil euros de um total de 6,4 milhões de euros.

Gonçalo Waddington está ligado à representação e às artes de palco sobretudo como ator de cinema, teatro e televisão, mas também como encenador e argumentista.

Entrou em filmes como "As mil e uma noites", "Capitão Falcão", "Ivone Kane" e "Coisa Ruim". Cocriou e interpretou a série televisiva "Odisseia", participou na série "Até amanhã camaradas", escreveu e encenou a peça "Albertine, o Continente Celeste".

Estreou-se na realização em 2010 com a curta-metragem "Nenhum nome", à qual se seguiu "Imaculado" (2013).

O Festival Internacional de San Sebástian anunciou hoje também a presença em competição do filme "Pacificado", de Paxton Winters (Brasil), com produção de Darren Aronofksy, que conta a história de uma jovem adolescente que tenta relacionar-se com o pai saído da prisão, durante os turbulentos tempos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

No total, vão concorrer pela Concha de Ouro 17 longas-metragens, como “Mientras dure la guerra”, de Alejandro Amenábar, “Zeroville”, de James Franco (vencedor do festival em 2017 por "The Disaster Artist"), “Thalasso”, de Guillaume Nicloux, que coloca de novo o escritor Michel Houellebecq perante as câmaras, para além de “Blackbird”, de Roger Michell, que fará a abertura da competição oficial.

Já antes, no âmbito da competição de cinema estudantil, tinha sido anunciada a seleção do português Tomás Paula Marques para o festival basco com a curta-metragem “Em Caso de Fogo”.

Este ano, o festival de cinema de San Sebastián vai homenagear o realizador Costa-Gavras, que também será distinguido em Veneza.