“O mistério do colar de São Cajó” é apresentado como a prequela da série de comédia “Pôr do Sol”, que teve duas temporadas exibidas na RTP, entre 2021 e 2022, e que é protagonizada pela família Bourbon de Linhaça, proprietários da herdade do Pôr do Sol, em Santarém.

O projeto, produzido pela Coyote Vadio, é uma ideia do realizador Manuel Pureza, do argumentista Henrique Dias e do ator Rui Melo e é uma paródia ao formato e aos ingredientes habituais de uma telenovela, com um enredo de drama, crime, amor, traição.

A narrativa do filme recua 3.500 anos na história dos Bourbon de Linhaça para contar como é que o valioso colar de São Cajó foi parar à família, refere a sinopse.

Em dezembro, quando foi anunciada a produção do filme, Manuel Pureza contava à agência Lusa que a longa-metragem não seria “um episódio exibido em tela de cinema”.

“Queremos que seja um bom filme e não uma coisa de televisão que vazou para uma sala de cinema”, disse.

O elenco do filme integra Rui Melo, Gabriela Barros, Diogo Amaral, Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Carla Andrino, Diogo Infante e José Raposo, entre outros.

A trama da série inclui uma banda, Jesus Quisto, que, apesar de nunca ter existido na realidade, acabou por editar dois EP, esgotou duas vezes o Teatro Maria Matos, em Lisboa, atuou nos Coliseu de Lisboa e do Porto e no festival Alive, em Oeiras.