O filme português "Restos do Vento" é uma das novidades anunciadas esta quinta-feira para a seleção oficial pelo Festival de Cannes, que decorrerá etnre 17 e 28 de maio.

Com Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz e Gonçalo Waddington nos principais papéis, a longa-metragem de Tiago Guedes produzida por Paulo Branco integra a secção de "Sessões especiais" (fora de competição), onde terá a sua estreia mundial.

"Uma tradição pagã numa vila do interior de Portugal deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. 25 anos depois, ao reencontrarem-se, o passado ressurge e a tragédia instala-se" é a descrição oficial do argumento escrito pelo realizador com Tiago Rodrigues.

Foram adicionados outros títulos à programação inicial do festival de Cannes anunciada a 14 de abril, com destaque para três que vão concorrer ao prémio máximo, a Palma de Ouro: "Le Otto Montagne", de Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen (Itália, Bélgica); "Un Petit Frère", de Léonor Serraille (França); e "Tourment sur les Îles", de Albert Serra (Espanha).

Fora da programação oficial, o novo filme do realizador português João Pedro Rodrigues, “Fogo-fátuo”, vai integrar a Quinzena dos Realizadores, um evento paralelo do festival.

"Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, com coprodução entre França, Bélgica e Portugal, e a animação "Ice Merchants", de João Gonzalez, uma coprodução entre Portugal, França e Reino Unido, também foram selecionados para a competição da Semana da Crítica, outro programa paralelo.