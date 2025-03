O legado do cineasta Fernando Ruiz Vergara, cujo documentário "Rocío" foi censurado pela Espanha democrática em 1981 e se exilou depois em Portugal, está no centro do filme "Caixa de Resistência", que se estreia este mês nos cinemas nacionais.

"É uma censura, com uma sentença judicial, que continua em vigor", sublinharam esta semana, em declarações à Lusa, os realizadores de "Caixa de Resistência", Concha Barquero Artés e Alejandro Alvarado Jódar.

O documentário "Rocío", feito em redor da romaria com o mesmo nome na Andaluzia, foi proibido de ser integralmente exibido ao público em Espanha pelos tribunais por causa de dois minutos em que um habitante da localidade de Almonte denunciava "um dos perpetradores da repressão fascista no início da guerra civil em Espanha", nas palavras de Concha Barquero Artés.

Em causa está a morte de 100 pessoas da localidade, de que o relato reproduzido no documentário culpava um autarca de época.

O caso chegou ao Supremo Tribunal de Espanha, que condenou Fernando Ruiz Vergara por injúrias numa sentença em que argumentava não ser "atinado avivar o borralho dessas lutas" da guerra civil espanhola (1936-1939) e da ditadura franquista e assim "despertar rancores, ódios e ressentimentos adormecidos pelo passar do tempo".

Eram os tempos do processo da designada "transição espanhola", em que um consenso entre diversas fações políticas fez a passagem da ditadura para a democracia em Espanha após a morte do ditador Francisco Franco, em novembro de 1975.

créditos: Bla Bla Media

"Fomos com o filme [‘Caixa de Resistência’] ou com o caso de 'Rocío' a diferentes fóruns, sejam académicos, culturais, cinematográficos, de muitos tipos. E esse título, que há um filme que continua censurado desde o período da transição e que foi censurado nos tempos da democracia, é chocante para toda a gente. Incluindo em Espanha", disse Concha Barquero Artés.

O caso da censura de "Rocío" ficou para a história como o primeiro ocorrido na Espanha democrática, pós-franquista.

O filme voltou mais tarde a ser exibido em salas espanholas, mas com os dois minutos censurados cortados, e a sentença judicial continua em vigor, embora a versão integral do documentário esteja acessível na internet, em plataformas como o YouTube.

créditos: Bla Bla Media

Para Concha Barquero Artés, "o que acontece é que em Espanha o tema de Memória Histórica não se resolveu".

"Na transição para a democracia houve uns parâmetros de conciliação que não foram favoráveis às vítimas que viveram e sofreram a repressão do franquismo. Há uma ferida aberta, por um lado. E, por outro, a tendência generalizada atual de auge da extrema-direita, que é uma onda em todo o mundo, não parece abrir a possibilidade de que as novas gerações encontrem nesse vazio, nessa falta de reparação [das vítimas], a causa de muitos dos problemas de hoje", acrescentou.

"Caixa de Resistência", que chega às salas de cinema portuguesas em 27 de março depois de um percurso por festivais em Espanha no último ano em que recebeu múltiplos prémios, "parte da censura de 'Rocío' e deste caso" para depois "efabular" sobre "os projetos sonhados" de Fernando Ruiz Vergara, dezenas de filmes em que o cineasta continuou a trabalhar durante o resto da sua vida mas que, "por causa dessa censura e outras circunstâncias ", nunca chegou a concretizar, explicou Alejandro Alvarado Jódar.

Concha Barquero Artés e Alejandro Alvarado Jódar créditos: Bla Bla Media

Após a censura de "Rocío", o cineasta, nascido em Sevilha em 1942, mudou-se para Portugal e viveu até à morte, em 2011, em Escalos de Baixo, uma aldeia de Castelo Branco.

Foi aí que, em 2010, o encontraram Concha Barquero Artés e Alejandro Alvarado Jódar, por causa de uma investigação académica sobre o caso de "Rocío" em que então trabalhavam ambos, que são também professores na Universidade de Málaga.

Estabeleceram ao longo desse último ano de vida de Fernando Ruiz Vergara uma relação de amizade com o cineasta e tiveram acesso aos materiais relacionados com dezenas de projetos em que Fernando Ruiz Vergara trabalhou, "filmes sonhados", que estão na base de "Caixa de Resistência".

Entre os projetos escolhidos por Concha Barquero Artés e Alejando Alvarado Jódar para "Caixa de Resistência" há, por exemplo, gravações ligadas às Minas da Panasqueira, ao 25 de Abril de 1974 ou a Otelo Saraiva de Carvalho, um dos militares da revolução portuguesa cuja campanha presidencial, de 1976, Fernando Ruiz Vergara acompanhou, num momento inicial da sua carreira, em que viveu e passou por Portugal ainda antes do exílio definitivo após a censura de "Rocío".

"Caixa de Resistência" é uma coprodução das espanholas Azhar Films e Alvaquero com a portuguesa Blablabla Media.

VEJA O TRAILER.