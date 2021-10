O filme “Song without a name” (“Canção sem nome”), de Melina León, venceu a 4.ª edição do Porto Femme - Festival Internacional de Cinema no feminino.

O prémio de Melhor Atriz foi para a francesa Françoise Miquelis, pelo desempenho de Diane no filme “Synthetic love”, de Sarah Heitz de Chabaneix.

O palmarés internacional do festival distinguiu ainda, como Melhor Curta-metragem, “Camille and I”, de Marie Cogné; como Melhor Animação, “Way of Sylvie", de Verica Pospísilová Kordic; “See again”, de Raquel Gandra, como Melhor Filme Experimental; e “The art of living in danger”, de Mina Keshavarz, como Melhor Documentário, produção também distinguida no âmbito do Prémio Lutas e Direitos das Mulheres.

Na Competição Nacional, o prémio de Melhor Curta-metragem foi para “Nha Mila”, de Denise Fernandes; de Melhor Documentário, para “Entre leiras”, de Cláudia Ribeiro; e, de Melhor Animação, para “Elo” de Alexandra Ramires.

A 4.ª edição do Porto Femme Festival, que decorreu de 30 de setembro a 5 de outubro, está igualmente documentada na sua página na rede social Facebook e no "site" portofemme.com. O festival promete nova edição para 2022.