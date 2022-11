O filme "Um Sonho em Paris", de Anthony Fabian, que conta com a atriz portuguesa Alba Baptista no elenco, estreia-se no dia 10 nos cinemas portugueses, revelou a Cinemundo.

"Um Sonho em Paris" conta a história de uma governanta, viúva, que persegue o sonho de ter um vestido Dior Couture, o que a leva a Paris e aos bastidores da moda, nos anos 1950.

O filme é uma nova adaptação para cinema de um romance do escritor norte-americano Paul Gallico, de 1958.

Além da atriz Lesley Manville, a protagonista, o filme conta ainda com as interpretações de nomes como Lambert Wilson, Isabelle Huppert, Lucas Bravo e a atriz portuguesa Alba Baptista, que interpreta o papel de Natasha, uma modelo para a marca Dior.

Depois de ter feito telenovelas, séries e mais de uma dezena de filmes portugueses, Alba Baptista, 25 anos, tem apostado numa carreira internacional, da qual se destaca a série "Warrior Nun", para a Netflix, que protagoniza.