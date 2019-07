Numa edição dedicada ao antigo diretor da Cinemateca suíça Freddy Buache, que morreu em maio, e que vai atribuir um prémio de tributo à atriz norte-americana Hilary Swank, a competição internacional vai contar também com o filme brasileiro “A Febre”, de Maya Da-Rin.

O novo trabalho de Pedro Costa, “Vitalina Varela”, era há muito aguardado, tendo sido até anunciado - por erro – no alinhamento da secção Un Certain Regard, no festival de Cannes deste ano.

Com argumento de Pedro Costa, o filme retrata a mulher cabo-verdiana que lhe dá título, de 55 anos, que “chega a Portugal três dias depois do funeral do marido”. “Há mais de 25 anos que Vitalina estava à espera do seu bilhete de avião”, pode ler-se na sinopse disponível na página do Instituto do Cinema e do Audiovisual, que cofinancia a obra.

O musical “Technoboss”, de João Nicolau, é uma coprodução entre Portugal e França com argumento de João Nicolau e Mariana Ricardo, protagonizada por Miguel Lobo Antunes e Luísa Cruz.

“Luís Rovisco, sexagenário divorciado, espera em breve cessar as suas funções de diretor comercial da empresa SegurVale – Sistemas Integrados de Controlo de Circulação. Espera sentado, a maior parte das vezes ao volante e a cantar sobre o que lhe vai passando à frente. De resposta pronta e sorriso fácil, é senhor de uma bagagem que lhe permite escapar de forma sempre airosa às armadilhas que a tecnologia, os colegas e um misterioso patrão ausente parecem semear-lhe pelo caminho. Nem a morte de Napoleão (um gato), nem uma persistente dor no joelho ou um desaguisado familiar o fazem soçobrar: não há mal que uma canção não vença. Mas diante de Lucinda, a rececionista do Hotel Almadrava, a música é outra”, adianta a sinopse disponibilizada pela produtora O Som e a Fúria.

Já “O Fim do Mundo” é a segunda longa-metragem de ficção do luso-suíço Basil da Cunha, exibida nas “Lisbon Screenings” do IndieLisboa, em maio. A sinopse do filme, publicada no programa dessas sessões para profissionais do IndieLisboa, contava a história de Spirra, um jovem que acaba de sair de um colégio interno e se encontra de novo com os amigos na Reboleira.

“Giovanni, o líder, tenta convencer o grupo a assaltar a casa de Kikas, um dos traficantes da Reboleira, mas Spirra apaixona-se por Iara, uma rapariga do bairro, acabando por se afastar de Giovanni. O destino do grupo estará ligado ao do bairro e dos seus habitantes”, acrescenta o texto.

O júri da competição internacional vai ser presidido pela realizadora francesa Catherine Breillat, contando também com a produtora Ilse Hughan, o crítico Emiliano Morreale, o ator Nahuel Pérez Biscayart e a cineasta Angela Schanelec.

Na secção Pardi di Domani encontram-se também os filmes brasileiros “Carne”, de Camila Kater, e “Chão de Rua”, de Tomás van der Osten, enquanto na Moving Ahead o programa inclui “Swinguerra”, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca.

Na retrospetiva dedicada ao cinema negro, que foi antecipada de 2020 para 2019, serão exibidos os brasileiros "Abolição", de Zózimo Bulbul, "Amor Maldito", de Adélia Sampaio, e "Orfeu Negro", de Marcel Camus.

O 72.º festival de cinema de Locarno realiza-se entre 7 e 17 de agosto naquela cidade suíça, exibindo 50 curtas-metragens e 29 longas em quatro secções competitivas, para além dos visionamentos na Piazza Grande, onde cabem mais de oito mil espectadores.