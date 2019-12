Os projetos cinematográficos “Rosilene”, de Ico Costa, e “Great Yarmouth – Provisional Figures”, de Marco Martins (foto), vão receber, respetivamente, 100 mil e 190 mil euros de apoio financeiro, do fundo Eurimages, criado pelo Conselho da Europa, foi hoje anunciado.

Este ano, o fundo financeiro Eurimages, criado em 1988, irá apoiar a produção de 15 filmes de ficção e um documentário europeus, num total de cerca de 3,4 milhões de euros, destinando cem mil euros à coprodução franco-portuguesa “Rosilene”, do realizador português Ico Costa, 190 mil euros à coprodução luso-francesa “Great Yarmouth – Provisional Figures”, do realizador português Marco Martins, e 170 mil euros à coprodução repartida entre França, Alemanha e Portugal “Eureka”, do realizador argentino Lisandro Alonso”, de acordo com o Conselho da Europa num comunicado hoje divulgado.

Este ano, segundo o Conselho da Europa, 18,75% dos projetos apoiados são realizados por mulheres, tendo-lhes sido atribuídos 764 mil euros, o que representa 22,74% do valor total entregue este ano.