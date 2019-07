Matt Damon e Ben Affleck vão finalmente juntar-se à frente das câmaras em "The Last Duel" [O Último Duelo], que será realizado pelo lendário Ridley Scott.

Com excepção de uma pequena participação em "Dogma" (1999), os dois atores não contracenavam a sério como atores desde "O Bom Rebelde" (1997).

Tal como aconteceu com esse filme que os tornou estrelas e lhes valeu um Óscar, os atores também se juntaram para escrever o argumento, que se baseia numa famosa história verídica na França de 1386.

O projeto adapta o livro “The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France”, de Eric Jager e Os dois atores colaboraram com Nicole Holofcener, nomeada para os Óscares pelo seu trabalho no recente "Can You Ever Forgive Me?".