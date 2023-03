Depois da atriz Rachel Zegler e do realizador David F. Sandberg se terem queixado das más críticas, continuam a aparecer reações ao fracasso nas bilheteiras do novo "Shazam!".

Agora foi a vez do próprio protagonista também refletir sobre o que se está a passar, mas virando-se para o interior de Hollywood: num 'story' do Instagram, Zachary Levi partilhou detalhes de uma notícia do The Wrap e acrescentou um esclarecedor "a verdade te libertará".

A notícia, de acesso pago, diz que a tentativa de Dwayne Johnson de se colocar no centro do Universo Cinematográfico DC (antes da entrada dos novos presidentes executivos James Gunn e Peter Safran) essencialmente "deitou abaixo" tanto "Black Adam" como "Shazam! Fúria dos Deuses", prejudicando com isso a DC.

A notícia revela que Johnson bloqueou todas as ligações no seu filme a Shazam, como a participação de Zachary Levi numa cena de pós-créditos onde Hawkman (Aldis Hodge) recrutaria Billy Batson/Shazam e outros super-heróis para a Sociedade da Justiça da América (JSA, na sigla inglesa). Em alternativa, escolheu um adversário que achava muito mais poderoso, forçando o regresso de Henry Cavill como o Super-Homem.

Numa entrevista à The Hollywood Reporter, o realizador David F. Sandberg tinha confirmado que essa cena caiu por terra três dias antes de ser rodada.

Uma parecida aparece em "Shazam! Fúria dos Deuses", mas Johnson voltou a mostrar-se intransigente e vetou o acesso do realizador à participação de qualquer personagem de "Black Adam": a solução foi recorrer a duas que apareciam em "O Esquadrão Suicida", de James Gunn.

Dwayne Johnson com Henry Cavill

Já no Twitter, Zachary Levi também falou das receitas de bilheteira do seu filme terem ficado pelos 30,5 milhões de dólares, menos 43% do que arrecadou o primeiro "Shazam!" nos três primeiros dias de exibição em 2019.

O ator não culpou os fãs do realizador Zack Snyder, mas reconheceu que queriam o fracasso muitos dos mais fanáticos pelo seu "universo" de filmes DC ("Homem de Aço", "Batman V Super-Homem: O Despertar da Justiça" e "Liga da Justiça".

Um fã escreveu: "Não há como negar que neste momento existem muitos fãs de Snyder que estão felizes com o fracasso do teu filme e muitos deles desejam que tudo que está por vir falhe só por não terem continuado com os filmes do seu realizador".

"Isto também é verdade. Triste, mas verdade. O quanto que isso realmente afetou as bilheteiras é uma incógnita", respondeu o ator.

No entanto, a forma como o filme foi promovido mereceu críticas mais fortes.

"Mas acho que o maior problema que estamos a ter é o marketing. Este é um filme para a família perfeito, mas muitas famílias não sabem disso. O que é uma pena", escreveu.

A resposta foi posteriormente apagada.