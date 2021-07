Deadpool entrou "oficialmente" no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e, como seria de esperar com o anti-herói, de forma pouco convencional: um vídeo muito "meta" ao lado de Korg (personagem de "Thor: Ragnarok" e "Vingadores: Endgame") para promover "Free Guy"... um filme que tem como protagonistas Ryan Reynolds (Deadpool) e o ator e realizador Taika Waititi (Korg).

A "sinergia" é possível porque "Free Guy" é um dos filmes com que a Disney ficou quando comprou a 20th Century Studios em 2019, que permitiu o regresso à Marvel dos direitos cinematográficos de Deadpool, X-Men e Quarteto Fantástico.

A personagem interpretada por Ryan Reynolds é aquela que os fãs mais especulam sobre a integração no MCU, pois "Deadpool 2" estreou em 2018 e o ator vai fazer 45 anos em outubro; o seu grande amigo Hugh Jackman fez as últimas cenas como Wolverine aos 47 para a despedida da personagem em "Logan" (2017).

Sem nada para fazer há três anos, Deadpool criou um canal no YouTube com vídeos de reação. O mais recente coloca-o no sofá com o extraterrestre rochoso como convidado especial para reagir ao trailer de "Free Guy", que chega finalmente aos cinema a 12 de agosto.

"Não foi a minha primeira escolha, mas parece que todos os outros estavam demasiado ocupados no Disney+", comentou.

Free Guy

Durante a exibição do trailer do filme que Deadpool julgava que já tinha estreado "há um ano" (houve vários adiamentos por causa da pandemia), até se chama a atenção para a presença de Taika Waititi (como o vilão), com Korg a responder que "parece um bom tipo".

Com várias piadas para os conhecedores dos meambros de Hollywood, Deadpool até comenta no fim do trailer que o filme "parece divertido, no género de 'últimos dias dos saldos da Fox'".

Para que não fiquem dúvidas sobre a abrangência da sinergia, no fim do vídeo Deadpool vira-se para Korg e pergunta "Algum conselho para entrar no MCU?".

Korg (Taika) começa um longo discurso sobre as alegrias e frustrações desse processo, antes de lhe dizer que o melhor é ir ver a caixa de correio pois pode ter novidades.

Ao partilhar o vídeo no Instagram, Ryan Reynolds foi mais direto no que no Twitter: "Deadpool está oficialmente no MCU. Ele está a começar com vídeos de reação, depois fará algum trabalho como influenciador social, seguem-se aparições em parques temáticos, tudo a conduzir para alguma aparição pós-créditos em 2030".

VEJA O VÍDEO.