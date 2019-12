Uma organização não-governamental da Coreia do Sul alega que a Disney está a violar as leis anti-monopólio naquele país ao ter "Frozen II" a ocupar a maioria dos salas de cinema naquele país.

Segundo a Variety, o Public Welfare Committee (PWC) [Comité de Bem-Estar Público, em tradução literal] apresentou queixa junto das autoridades judiciais no domingo, solicitando um inquérito ao suspeito monopólio do mercado interno por parte do estúdio.

A organização alegando que "Frozen II: O Reino do Gelo" ocupou mais de 88% dos ecrãs a 23 de novembro, o dia de estreia.

A PWC defende que o grande lançamento entra no âmbito da cláusula que define que qualquer pessoa ou corporação com mais de 50% do mercado é considerada uma "empresa dominante no mercado".