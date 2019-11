"Frozen II: O Reino do Gelo" foi o filme mais visto no fim de semana nos EUA, com 127 milhões de dólares [115,3 milhões de euros].

O valor é a maior estreia de sempre para uma animação da Disney e terceiro no género, atrás de "Os Incríveis 2" e "À Procura de Dory" (da Pixar), além de ser a primeira vez que uma animação consegue chegar aos três dígitos sem ser no verão.

O primeiro filme, estreado pela mesma altura em 2013, começou com 67.3 milhões e dominou durante várias semanas, criando uma autêntica "Frozen-mania".

O resultado de "Frozen II" volta a dar boa "reputação" às sequelas e "remakes" após os maus resultados nas últimas semanas registados pelas bilheteiras americanas de "Maléfica: Mestre do Mal", "Doutor Sono", "Exterminador Implacável: Destino Sombrio" e "Os Anjos de Charlie".

A nível internacional, "Frozen II" também ficou em primeiro lugar em todos os países onde estreou (ainda não são conhecidos os números em Portugal) e o total global foi de 350 milhões.