Fã de "Frozen" e com saudades da Elsa, da Anna, do Olaf e companhia? Há boas notícias para si. Na próxima sexta-feira, dia 23 de outubro, estreia mundialmente no Disney+ "Era Uma Vez um Boneco de Neve", curta-metragem sobre a origem de Olaf.

Segundo o serviço de streaming, a produção vai dar a "conhecer a origem de Olaf, o inocente e perspicaz boneco de neve de 'Frozen'". "O que lhe aconteceu após Elsa o ter criado e Anna e Kristoff o terem encontrado e porque gosta tanto do Verão? Nesta curta com estreia mundial marcada para o dia 23 de outubro, assistimos aos primeiros passos que levaram à existência de Olaf enquanto este procura a sua identidade nas montanhas geladas de Arendelle", avança o Disney+ em comunicado.

A curta-metragem foi realizada por Trent Correy (supervisor de animação de Olaf em "Frozen 2: O Reino do Gelo") e Dan Abraham (responsável pelo storyboard da sequência musical "Quando for idoso" de "Frozen 2: O Reino do Gelo").

Veja o trailer: