Batendo no fundo, reergueu a carreira com "A Visita" (2015), "Fragmentado" (2017) e "Glass" (2019), que financiou de forma independente, com um orçamento conjunto de 35 milhões de dólares, e conseguiram 625 milhões de receitas a nível mundial.

"Glass": Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, Bruce Willis e James McAvoy com Shyamalan

Segundo o Deadline, o secretismo à volta do novo projeto não consegue esconder pelo menos isto: ao contrário da maioria dos seus filmes, que normalmente assentam em dois ou três protagonistas, rodeados por atores secundários, o próximo terá um dos maiores elencos na carreira do cineasta.

Confirmados estão já Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Aaron Pierre, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird e Ken Leung.

Segundo várias fontes, ainda não está definido quando poderá começar a rodagem por causa da pandemia, mas a expectativa é que possa arrancar no outono, quando for mais claro o plano de medidas de segurança.

A Universal colocou a estreia do filme para 23 de julho de 2021.