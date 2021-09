Na cerimónia dos Óscares de 2014, ao anunciar o número musical com Idina Menzel a cantar «Let It Go», o tema do filme «Frozen: O Reino do Gelo» que viria a ganhar o Óscar para Melhor Canção Original, John Travolta enganou-se a ler o nome da atriz e cantora e anunciou "Adele Dazeem".

Atribuído no dia a seguir a um problema com o teleponto e uma confusão com o papel da pronunciação fonética do nome, o momento entrou na listas dos mais embaraçosos que se fazem sobre a história da entrega das estatuetas douradas.

Compreensivelmente, a visada ficou inicialmente lívida com o que aconteceu: a voz da princesa Elsa, até então mais conhecida pela carreira nos palcos da Broadway, via a apresentação nos Óscares como a sua grande oportunidade em Hollywood.

"Tive oito segundos para me recompor. Primeiro senti mesmo pena de mim própria, tipo a Meryl Streep estava lá, esta é a minha grande oportunidade e ele simplesmente lixou o meu nome", admitiu durante a participação com James Corden, Camila Cabello e Billy Porter numa edição especial da rubrica "Crosswalk the Musical", do programa "The Late Late Show".

"Estava tão nervosa, tinha meditado sobre este momento, ia cantar a pensar no meu filho para colocar tudo em perspetiva e depois aconteceu aquilo e foi tudo pela janela", acrescentou.

Mas a gaffe tornou-se um vídeo viral e, em retrospetiva, a memória do momento é diferente.

John Travolta e Adele Dazeem, perdão, Idina Menzel, na cerimónia dos Óscares de 2015

"Foi a melhor coisa que alguma vez me aconteceu", admitiu, acrescentando que John Travolta se esforçou para a "compensar".

"Escreveu-me tantos emails a pedir desculpas, enviou flores, foi tão carinhoso e para compensar disse que me levaria de avião onde quisesse [o ator tem licença e experiência para pilotar aviões de grande porte]. E eu digo sempre, 'Sem dramas porque foi a melhor coisa que alguma vez me aconteceu!", disse ao grupo.

De facto, o momento foi tão marcante que Idina Menzel foi convidada a regressar na cerimónia do ano a seguir e teve oportunidade de se "vingar", apresentando John Travolta como "Glom Gazingo".

RECORDE O MOMENTO.