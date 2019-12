O primeiro trailer de "Mulher-Maravilha 1984" foi divulgado durante um evento na Comic Con Experience de São Paulo que contou com a presença de Gal Gadot e da realizadora Patty Jenkins.

Para além da época temporal desvendada logo no título, a história continua a ser mantida em segredo. O trailer, com um tom muito anos 80, reforçado pelo "Blue Monday" dos New Order, não esconde os seus novos trunfos: Pedro Pascal como o implacável homem de negócios Maxwell Lord e Kristen Wiig como Barbara Minerva e Cheetah.

As imagens também mostram que Chris Pine está de volta do primeiro filme como Steve Trevor, mas Patty Jenkins continua a não revelar os pormenores sobre como é que isso é possível: durante o evento no Brasil garantiu apenas que não é um truque e faz parte integral da história.

A realizadora prometeu ainda que o filme recorre menos a CGI e mais efeitos práticos, numa homenagem aos filmes de ação da década de 80.

Foram ainda divulgados os novos cartazes com as personagens.

Ainda com Robin Wright e Connie Nielsen, "Mulher-Maravilha 1984" estreia a 4 de junho de 2020.