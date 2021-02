A 78.ª edição dos Globos de Ouro é esta noite em Los Angeles e Nova Iorque (começa à uma da manhã em Lisboa).

Tina Fey e Amy Poehler serão as apresentadoras e foram literalmente a extremos para cumprir as regras de distanciamento social: a primeira estará em Nova Iorque, no topo do Rockefeller Center, sede da NBC, e a segunda em Los Angeles, no local tradicional da festa, o Beverly Hilton Hotel.

A cerimónia será apenas virtual, face à situação epidemiológica da COVID-19 nos Estados Unidos, com os nomeados em casa.

A passadeira vermelha vai estar muito vazia: só vão passar as estrelas que apresentarão prémios e os filhos do realizador Spike Lee, que são os "embaixadores" da cerimónia.

EIS AS CHEGADAS

MARGOT ROBBIE



SARAH HYLAND



JACKSON LEE E SATCHELL LEE



SOCIALMENTE DISTANTES

AMANDA SEYFRIED (nomeada para Melhor Atriz Secundária por “Mank”)



ANGELA BASSETT



LESLIE ODOM, JR. (nomeado para Melhor Ator Secundário por “Uma Noite em Miami”)



ANDRA DAY (nomeada para Melhor Atriz Drama e Melhor Canção "Tigress & Tweed" por “Estados Unidos vs. Billie Holiday”)



CELESTE (nomeada pela canção "Hear My Voice", de "Os 7 de Chicago"



JANE LEVY (nomeada para Melhor Atriz TV Comédia ou Musical por “Zoey’s Extraordinary Playlist”)



AUDREY GRACE MARSHALL