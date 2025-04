"Grand Tour", de Miguel Gomes, foi o grande vencedor dos Prémios Sophia no domingo à noite no Casino Estoril, apresentada por Margarida Vila-Nova e Pedro Miguel Ribeiro.

Melhor Filme, Realização e Montagem foram os três prémios em 11 nomeações da 14.ª edição dos "Óscares portugueses, que decorreu sob o tema “Cinema é Paixão”.

O filme, com o qual Miguel Gomes venceu o prémio de Melhor Realização em 2024 no Festival de Cannes em maio do ano passado, concentra em si a história de uma grande viagem pelo Oriente e com duas personagens inspiradas num livro de Somerset Maugham.

Gonçalo Waddington interpreta Edward, um funcionário público do império britânico que, em 1918, embarca numa viagem solitária pela Ásia, depois de ter fugido da noiva Molly, no dia em que ela chega para o casamento. Molly (a atriz Crista Alfaiate), persistente, segue o rasto do noivo em fuga através deste périplo asiático.

Miguel Gomes não esteve presente, tal como muitos dos premiados, com os produtores a subirem ao palco para agradecer ou lerem discursos preparados.

"O Pior Homem de Londres" foi outro dos vencedores da noite, com direito a quatro prémios: Melhor Ator para Albano Jerónimo, Direção de Arte, Guarda-Roupa e Maquilhagem e Cabelos.

Lista dos premiados

Melhor Filme

"Grand Tour"

Melhor Realização

Miguel Gomes ("Grand Tour")

Melhor Ator Principal

Albano Jerónimo ("O Pior Homem de Londres")

Melhor Atriz Principal

Rita Cabaço ("O Vento Assobiando nas Gruas")

Melhor Ator Secundário

João Arrais ("Revolução (sem) Sangue")

Melhor Atriz Secundária

Teresa Madruga ("O Teu Rosto Será o Último")

Melhor Documentário em Longa-Metragem

"Verdade ou Consequência?", de Sofia Marques

Melhor Série/Telefilme

"Matilha"

Melhor Filme Europeu

(escolhido "por um colégio de críticos e jornalistas de cinema")

"A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer

Melhor Argumento Original

"A Flor do Buriti"

Melhor Argumento Adaptado

"UBU"

Melhor Direção de Fotografia

"UBU"

Melhor Som

"A Flor do Buriti"

Melhor Montagem

"Grand Tour"

Melhor Direção de Arte

"O Pior Homem de Londres"

Melhor Guarda-Roupa

"O Pior Homem de Londres"

Melhor Caracterização/Efeitos Especiais

"A Semente do Mal"

Melhor Maquilhagem e Cabelos

"O Pior Homem de Londres"

Melhor Banda Sonora Original

"BAAN"

Melhor Canção Original

“Manga D’ Terra”, de “Manga D’ Terra” (Letra e música de Luís Firmino e Eliana Rosa)

Melhor Curta-Metragem de Ficção

"À Medida que Fomos Recuperando a Mãe", de Gonçalo Waddington

Melhor Curta-Metragem de Documentário

"Kora", de Cláudia Varejão

Melhor Curta-Metragem de Animação

"Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves

Prémio Sophia Estudante

"Rogéria", de Salvador Gil (ESAP – Escola Superior Artística do Porto)

Prémio Sophia Carreira

Paulo Branco