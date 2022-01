O novo filme "Gritos" tem uma surpresa no elenco: Mason Gooding, o filho de Cuba Gooding Jr..

Com participações de destaque no filme "Booksmart" e na série "Love, Victor", o ator nasceu em 1996, o mesmo ano em que estreou o primeiro filme que lançou a popular saga de terror e o pai se tornou uma estrela com "Jerry Maguire" (e que lhe valeu um Óscar em março de 1997).

O quinto filme é o papel de mais destaque no cinema do ator de 25 anos e parece que estava escrito nas estrelas: quando estava a estudar na universidade de Nova Iorque, escreveu um ensaio de seis páginas em que defendia que "Gritos" era a saga que merecia ser relançada no cinema.

Alguns anos mais tarde, Mason Gooding teve uma reunião com os realizadores que iam fazer precisamente isso (Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett) e no fim de uma conversa de duas horas, mencionou o ensaio e ficou "um bocado embaraçado" quando lhe pediram para o ler.

"Enviei-lhes e não soube de nada durante duas semanas", recordou à revista The Hollywood Reporter.

Mas o ensaio acabou por ser o bilhete para entrar no filme: em vez de ter que se sujeitar ao habitual processo de fazer vários testes, os seus agentes informaram-no que tinha chegado uma proposta direta e concreta para entrar no novo filme.

A sua reação após receber a notícia foi digna da história da saga: "Tirei o som e gritei".

"Gritos" chega esta semana aos cinemas portugueses.