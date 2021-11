A frase "Para cada sonho, há um pesadelo" acompanha a divulgação de novo e sinistro trailer de "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas", divulgado na quinta-feira.

Com lançamento nos EUA a 17 de dezembro, bem a tempo de se qualificar para os Óscares, e a 27 de janeiro em Portugal, este é o primeiro filme de Guillermo del Toro desde o triunfo nas estatuetas douradas com "A Forma da Água", de 2017.

O realizador não teve dificuldade em juntar um elenco impressionante: além do protagonismo de Bradley Cooper e Cate Blanchett, encontramos Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, Holt McCallany, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen e David Strathairn.

Atrás das câmaras, del Toro também voltou a contar com o criador de guarda-roupa luso-canadiano Luís Sequeira, nomeado para os Óscares por "A Forma da Água".

Existe também uma sinopse oficial da história: "Quando o carismático, mas desafortunado Stanton Carlisle (Cooper) ganha a simpatia da vidente Zeena (Toni Collette) e do seu ex-marido mentalista Pete (David Strathairn) num carnaval itinerante, consegue um bilhete dourado para o sucesso, usando esse conhecimento recém-adquirido para vigarizar a elite rica da sociedade de Nova Iorque dos anos 1940. Com a virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente ao seu lado, Stanton planeia enganar um magnata perigoso (Richard Jenkins) com a ajuda de uma psiquiatra misteriosa (Cate Blanchett) que pode ser o seu maior adversário até esse momento".

"Nightmare Alley" é uma adaptação de um romance homónimo de William Lindsay Gresham, de 1946, com argumento adaptado pelo próprio Guillermo del Toro ao seu "universo", em parceria com Kim Morgan, que já inspirou um clássico do cinema "noir" com Tyrone Power e Joan Blondel que se chamou em Portugal "O Beco das Almas Perdidas" (1947).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.