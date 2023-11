A Pixar divulgou o primeiro trailer de "Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)", disponível em Portugal tanto na versão original como na dobrada.

O título não engana: trata-se da sequela do comovente filme que chegou aos cinemas em junho de 2015 sobre as emoções de uma menina de 11 anos que ganhou o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação e se consolidou como uma das histórias mais originais e ricas do estúdio.

A ideia era do realizador Pete Docter, um dos pilares da Pixar, que venceu a estatueta dourada ainda com "Up - Altamente!" (2010) e "Soul" (2020), e também foi responsável por "Monstros e Companhia" (2001).

Inspirado pela sua própria experiência como pai, Docter convidava os espectadores a mergulhar no cérebro de Riley para entender por que a protagonista sofria tanto e se fechava quando a sua família se mudava para São Francisco.

Na sua mente, Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Repulsa faziam o que podiam para que a criança continuasse a ser feliz, mas eram ultrapassados por novos sentimentos: no quartel-general da consciência de Riley, as emoções estavam constantemente a interagir quando uma decisão tinha de ser tomada ou aparecia uma nova sensação.

A sequela encontra a Riley em plena adolescência e, como é fácil imaginar, "as coisas estão a ficar confusas" e chega uma nova Emoção: a Ansiedade.

"A Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Repulsa, que administram há muito tempo uma operação bem-sucedida em todos as áreas, não têm a certeza de como se irão sentir quando a Ansiedade aparecer. E parece que ela não está sozinha", resume a sinopse original.

Maya Hawke dá voz na versão original à Ansiedade, ao lado de Amy Poehler (Alegria), Phyllis Smith (Tristeza), Lewis Black (Raiva), Tony Hale (Medo) e Liza Lapira (Repulsa).

Na realização surge agora Kelsey Mann, a fazer a estreia nas longas-metragens depois de ter dirigido "Party Central" (2013), uma curta-metragem da Pixar no universo de "Monstros e Companhia".

"Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)" tem estreia prevista para 24 de junho de 2024.

TRAILER ORIGINAL LEGENDADO.



TRAILER DOBRADO.