Poucas vezes visto por aquelas paragens, Harrison Ford é o nome que se destaca na última lista de apresentadores para a cerimónia dos Óscares no Dolby Theatre em Hollywood este domingo, a poucos meses de regressar ao cinemas pela quinta e última vez como Indiana Jones.

Curiosamente, Ke Huy Quan, o seu parceiro Short Round em "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), é o favorito na categoria de Melhor Ator Secundário pelo filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Os produtores Glenn Weiss e Ricky Kirshner anunciaram ainda a vencedora de uma estatueta Halle Berry e ainda Paul Dano, Cara Delevingne, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal e John Travolta.

Ao longo da semana, o "elenco" da 95.ª cerimónia já tinha reunido Riz Ahmed, Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Emily Blunt, John Cho, Glenn Close, Jennifer Connelly,, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Nicole Kidman, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Florence Pugh, Questlove, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Donnie Yen.

Sem Will Smith, banido durante dez anos de qualquer evento relacionado com a Academia por causa da agressão em palco no ano passado a Chris Rock, estão ainda confirmados três dos quatro mais recentes vencedores dos Óscares de interpretação: Jessica Chastain (Melhor Atriz), Ariana DeBose (Atriz Secundária) e Troy Kotsur (Ator Secundário).

Esta é a lista final, pelo que agora só resta esperar para descobrir se alguma surpresa está reservada para a grande noite, onde Jimmy Kimmel regressa pela terceira vez como anfitrião.

O SAPO preparou uma cobertura especial dos Óscares, que começará logo na manhã de domingo com uma série de conteúdos de antevisão e prosseguirá pela madrugada fora (de domingo para segunda-feira) com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia. Tudo isto, numa área especial dedicada ao tema no SAPO Mag e em www.sapo.pt.