Com notícias de que não há novos casos de contágio local pelo coronavírus, a China, onde começou a pandemia, prepara-se para reabrir algumas salas de cinema possivelmente até ao final de março.

A informação foi confirmada pelo Deadline junto de fontes em Hollywood, mas também no segundo maior mercado de cinema do mundo, onde reabriram os escritórios do maior e mais importante distribuidor de filmes, o China Film Group Corporation.

A reabertura começará apenas nas zonas sem novos casos e sob rigorosas medidas de segurança, mas a expectativa é que a estrutura local esteja novamente operacional a 1 de maio se não surgirem retrocessos.

Com mais de 70 mil cinemas fechados desde o ano novo lunar chinês (janeiro) e pelo menos dois mil milhões de dólares de prejuízos, os estúdios de Hollywood foram contactados para trazerem antigos sucessos para ajudar na recuperação.