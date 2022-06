No verão de 2019, o cantor e ator britânico Harry Styles foi um dos cinco finalistas para o papel de Elvis Presley no filme sobre o lendário artista de Baz Luhrmann.

O realizador de "Moulin Rouge" acabou por escolher Austin Butler, que entrou na série "The Shannara Chronicles" e nos filme "Os Mortos Não Morrem" e "Era Uma Vez em... Hollywood", o menos conhecido de um grupo que a imprensa especializada diz que incluía ainda Aaron Taylor-Johnson (de "Kick-Ass" e o Pietro Maximoff/Mercúrio em "Vingadores: Era de Ultron"), Ansel Elgort ("A Culpa é das Estrelas", "Baby Driver", "West Side Story") e Miles Teller ("Whiplash", "Top Gun: Maverick").

Austin Butler, Baz Luhrmann e Tom Hanks na antestreia de "Elvis" em Londres a 31 de maio de 2022

Em contagem decrescente para a chegada de "Elvis" aos cinema pós a elogia antestreia mundial no Festival de Cannes, Baz Luhrmann explicou qual foi a principal razão para o antigo membro dos One Direction não ter sido escolhido quando a lista de nomes foi mencionada no podcast "Fitzy & Wippa".

"Não faço testes. O que faço são estes grandes workshops. Vou falar sobre o Harry apenas porque ele falou sobre isso recentemente", esclareceu.

"O Harry é um ator com muito talento. Trabalharia com ele em algo... no entanto, o verdadeiro problema com o Harry é que ele é Harry Styles. Já é um ícone", revelou.

Baz Luhrmann acrescentou que havia outro tipo de ligação entre Austin Butler e Elvis Presley.

"O que se passou com o Austin, ele mesmo vos dirá isso, eu não o escolhi, foi como [...] se o papel o atraísse porque quase nasceu para interpretá-lo", elogiou.

"Podemos falar sobre isto agora, ele tipo perdeu a sua mãe com a mesma idade do Elvis. [...] Ele passou uns dois anos sem parar a viver e a respirar como Elvis. Agora, está a passar por uma espécie de desprogramação porque já passou muito tempo desde que ele soube quem é que ele era", concluiu.

Ainda com Tom Hanks, "Elvis" chega aos cinemas portugueses a 23 de junho.

TRAILER LEGENDADO.