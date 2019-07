O documentário focado na vida e obra do cantor Tony Carreira, "Tony", de Jorge Pelicano, chegou na semana passada aos cinemas portugueses. Na antestreia, o SAPO Mag conversou com o artista e com o realizador. Veja o vídeo.

