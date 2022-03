Jim Carrey disparou em todas as direções na sua resposta sobre a bofetada que Will Smith deu a Chris Rock na cerimónia dos Óscares no domingo à noite.

Para o ator e comediante, o que aconteceu no Dolby Theatre quando Will Smith recebeu o Óscar de Melhor Ator pelo filme "King Richard" passou uma mensagem clara sobre a indústria no seu todo: "Fiquei enojado, fiquei enojado com a ovação de pé. Senti que Hollywood é apenas cobarde, em massa. Realmente pareceu uma indicação clara de que já não somos o clube simpático".

As declarações fazem parte de uma entrevista na segunda-feira (algumas horas após a cerimónia), mas divulgada apenas hoje no programa CBS Mornings.

Quando a jornalista Gayle King comentou que qualquer outra pessoa teria sido pelo menos removida da sala e talvez detida, Carrey respondeu: "Ele devia ter sido".

Jim Carrey também garante que Chris Rock não apresentou queixa contra Will Smith porque "não quer confusão".

A sua reação seria muito diferente: "Teria anunciado esta manhã que estava a processar o Will por 200 milhões de dólares porque aquele vídeo vai existir para sempre. Vai ser omnipresente. Aquele insulto vai durar durante muito tempo".

"Se queres gritar da plateia e criticar ou mostrar desaprovação ou dizer algo no Twitter ou o que for, tu é que sabes. Não tens o direito de subir ao palco e agredir alguém na cara porque disse palavras", acrescentou noutro excerto.

Jim Carrey rejeitou a sugestão de Gayle King de que a situação se tinha "agravado" para chegar até à agressão: "Não se agravou. Veio do nada porque o Will tem alguma coisa dentro dele que o deixa frustrado. E desejo-lho o melhor. Não tenho nada contra o Will Smith, fez grandes coisas. Mas aquilo não foi um bom momento".

"Criou uma consternação sobre o momento de brilhar de toda a gente na noite passada. Muitas pessoas trabalharam intensamente para chegar àquele local e ter o seu momento ao sol e receber o seu prémio pelo trabalho realmente duro que fizeram e não é fácil passar por aquilo [a campanha] quando se é nomeado para um Óscar. É um desafio de devoção que se tem de fazer. E foi um momento egoísta lançar a consternação sobre aquilo tudo", explicou.

AS DECLARAÇÕES (a partir dos 2.50s no segundo vídeo)