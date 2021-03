Num sinal de otimismo de Hollywood face à vacina contra a COVID-19, a estreia nos cinemas de "Um Lugar Silencioso 2" foi antecipada de 17 de setembro para 28 de maio.

A nova data foi a que ficou vaga por "Velocidade Furiosa 9", adiado ontem (4) para 25 de junho.

Recorde-se que este é um dos títulos que ficará disponível na plataforma de streaming Paramount+ após 45 dias.

Novamente realizado por John Krasinski e com Emily Blunt, o filme de terror foi um dos mais afetados pela pandemia pois a sua estreia a 20 de março de 2020 foi adiada com uma semana de antecedência.

Após passar para 4 de setembro de 2020, ainda foi anunciado para 23 de abril de 2021 antes de passar para 17 de setembro de 2021.

"Peter Rabbit: Coelho à Solta" foi outro filme que antecipou recentemente por causa do otimismo com a vacina e a reabertura limitada de cinemas no importante mercado de Nova Iorque, passando de 11 de junho para 14 de maio (espera-se um anúncio semelhante em breve para Los Angeles).

Mas estes dois filmes têm um orçamento bem mais pequeno do que "Velocidade Furiosa 9" e outros "blockbusters", que precisam da reabertura o mercado dos cinemas ao seu máximo para serem rentáveis.

Espera-se para breve que a Marvel adie outra vez "Viúva Negra", que está a 7 de maio, enquanto "Venom 2" não deverá competir a 25 de junho com o novo capítulo da saga de Vin Diesel.