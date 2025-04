Há poucas semanas, circulava em Hollywood e pela imprensa a informação de que David Zaslav, presidente executivo da Warner Bros. Discovery, já estava a entrevistar os potenciais sucessores de Michael De Luca e Pamela Abdy, presidentes-executivos da divisão de cinema Warner Bros.

Entre os motivos estariam o grande fracasso de bilheteira de "Joker 2" e a desilusão com "Mickey 17".

Mas tudo mudou parce ter mudado graças a "Um Filme Minecraft", que está a encher os cinemas mundiais há dois fins de semana.

O futuro passa por avançar rapidamente para "Um Filme Minecraft 2" e ainda "Beetlejuice 3", confirmaram Michael De Luca e Pamela Abdy.

"Iminentemente. A tinta ainda pode não ter secado nos contratos, mas iminentemente", respondeu o primeiro quando questionado se os projetos já estavam em desenvolvimento pela publicação especializada Deadline.

Além de uma nova versão de "O Guarda-Costas", o filme de 1992 com Whitney Houston e Kevin Costner, os planos da dupla, agora com a sua posição mais fortalecida no interior do estúdio, continuam a centrar-se ativamente na recuperação de outros títulos da história do património, a chamada "Propriedade Intelectual". E já com nomes envolvidos.

"Somando às coisas com que estamos entusiasmados, Andy Serkis está no comando do filme 'Gollum', Drew Goddard está a escrever um novo 'Matrix'. Estamos super entusiasmados com a Amblin a desenvolver, com Chris Columbus, novos filmes das sagas 'Gremlins' e 'Os Goonies'", destacou Pamela Abdy.

A dupla confirmou que continuam a trabalhar em projetos que foram sendo notícia nos últimos anos: Sandra Bullock e Nicole Kidman na sequela de "Magia e Sedução" (1998), Jon M. Chu ("Wicked") a correalizar uma segunda adaptação de "Dr. Seuss", Margot Robbie e Ryan Gosling preparam uma prequela de "Oceans Eleven" com o realizador Jay Roach, e Matt Reeves ("The Batman") vai ser o produtor de uma nova versão de "Them!" (1954, "O Mundo em Perigo" em Portugal) realizada por Michael Giacchino.

"De outros ainda não podemos falar", acrescentou Michael De Luca.