Como protagonista, começou com "Homem-Aranha: Regresso a Casa", o que faz da sequela que chegou esta semana aos cinemas o quinto filme do contrato.

"Longe de Casa" está a bom ritmo para chegar aos 500 milhões de dólares de receitas em todo o mundo até domingo e, tal como se esperava, abrir caminho para o último projeto que falta cumprir.

No entanto, os fãs podem ficar descansados: nada indica que o ator, com apenas 23 anos, abandone tão cedo o Universo Cinematográfico Marvel.

O mais provável é que siga o exemplo do seu mentor, Robert Downey Jr., que renegociou o seu acordo várias vezes desde o primeiro "Homem de Ferro" em 2008 com generosos aumentos salariais, e de Chris Hemsworth, que já manifestou interesse em continuar a ser Thor após terminar o contrato com "Endgame".