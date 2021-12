Pesadelo para os defesas nos campos de futebol, Newmar também se tornou o maior pesadelo possível para um estúdio de Hollywood.

Esta quinta-feira à noite, o avançado do PSG potencialmente revelou aos seus mais de 166 milhões de seguidores um grande "spoiler" do filme que se espera que venha a ser o maior sucesso da bilheteira americana em 2021 e da era da pandemia.

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" já está nos cinemas e a bater recordes: só no Brasil foi visto por 1,7 milhões de espectadores e é a maior estreia de sempre de um filme naquele país.

Não se sabe se Neymar foi um deles: lesionado desde o final de novembro, o jogador do PSG só voltará ao ativo em fevereiro e a sua presença no Brasil está prevista para estes dias para festejar o Natal com a família e os amigos.

Mas foi ele que partilhou na sua sessão de Stories do Instagram um dos momentos mais importantes do filme, claramente gravado numa sala de cinema do seu país (aparece legendado um inconfundível "Aí, galera") e até escreveu do que se tratava.

O SAPO Mag não revela qual o "spoiler" nem partilha ligações: é que o jogador apagou pouco depois o vídeo, mas não a tempo de ser apanhado e partilhado nas redes sociais.



Trailer "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".