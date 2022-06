"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" nos filmes e "Euphoria" na televisão foram os vencedores dos MTV Movie & TV Awards, os prémios votados pelos fãs.

Apresentada por Vanessa Hudgens, a cerimónia este domingo à noite no Barker Hangar de Santa Mónica foi marcada pela ausência física dos premiados mais importantes, que preferiram manter-se à distância e mandar vídeos de agradecimento, o que foi "compensado" pela opção da MTV em combinar os "MTV Movie & TV Awards" com os "MTV Movie & TV Awards: Unscripted", dedicados aos "reality shows", talk-shows, lifestyle, concursos e outros programas.

Além de Melhor Filme, o mais recente "Homem-Aranha" também valeu a Tom Holland o prémio de Melhor Interpretação num Filme, enquanto a sua colega Zendaya ganhou Melhor Interpretação num Programa, mas pela série "Euphoria". Ambos enviaram vídeos de agradecimento.

Desde 2017 que os prémios juntam cinema e televisão e não fazem distinções entre géneros nas categorias de interpretação. A partir do ano seguinte, também passou a integrar em várias categorias nomeados de filmes e séries, como Melhor Herói, Vilão, Duo, Luta, Interpretação de Comédia e Revelação.

O britânico Daniel Radcliffe, conhecido por interpretar o protagonista na saga "Harry Potter", foi quem venceu este ano o prémio de Melhor Vilão, com o filme "A Cidade Perdida". Por outro lado, à atriz Scarlett Johansson foi atribuído o prémio de Melhor Herói pela participação em "Viúva Negra".

À falta de muitas estrelas, valeu a presença de Jack Black, premiado com o prémio honorário de "génio da comédia", atribuído pela quinta vez em 30 anos, e de Jennifer Lopez, distinguida com o Generation Award, para atores que se notabilizaram no cinema e na televisão, que também recebeu um prémio pela canção do filme "Marry Me - Fica Comigo".

LISTA DE PREMIADOS

Melhor Filme

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa"

Melhor Programa

"Euphoria"

Melhor Interpretação num Filme

Tom Holland ("Homem-Aranha: Sem Volta a Casa")

Melhor Interpretação num Programa

Zendaya ("Euphoria")

Melhor Herói

Scarlett Johansson ("Viúva Negra")

Melhor Vilão

Daniel Radcliffe ("A Cidade Perdida")

Melhor Beijo

Poopies & a cobra ("Jackass Forever")

Melhor Revelação

Sophia Di Martino pela série "Loki")

Melhor Interpretação Assustadora

Jenna Ortega ("Scream")

Melhor equipa

"Loki" (Hiddleston, Sophia Di Martino e Owen Wilson)

Melhor Interpretação Cómica

Ryan Reynolds ("Free Guy")

Melhor Luta

Cassie vs. Maddy ("Euphoria")

Melhor Canção

"On My Way (Marry Me)", do filme "Marry Me - Fica Comigo"

Documentário Musical

"Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)"

Melhor Momento Musical

“Dance With Me”, da série “Heartstopper”

Prémio "Here For The Hookup"

"Euphoria"