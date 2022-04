Um treinador pessoal da Flórida (EUA) reconquistou o recorde de ver o mesmo filme numa sala do cinema.

O Livro de Recordes do Guinness reconheceu oficialmente o feito de Ramiro Alanis, que assistiu a 292 sessões de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" entre 16 de dezembro de 2021 e 15 de março de 2022. O equivalente a 720 horas ou 30 dias.

Para se qualificar para este recorde, o filme tem de ser visto no totalidade, incluindo os créditos, e sem distrações: não é permitido olhar para o telemóvel, adormecer ou ir à casa de banho.

Além de ter de apresentar todos os bilhetes como prova, é necessário juntar a declaração de um colaborador dos cinemas após cada sessão em como o espectador assistiu ao filme do princípio ao fim.

Ramiro Alanis (El Tigre Vengador nas redes sociais) já deteve o recorde graças às 191 vezes que vira "Vingadores: Endgame" em 2019, ultrapassando as 108 sessões de "Bohemian Rhapsody" alguns meses antes pela australiana Joanne Connor.

Mas o francês Arnaud Klein (Edward Tetch nas redes sociais) viu 204 vezes a comédia fantástica "Kaamelott - Premier volet", um feito reconhecido pelo Guinness a 20 de setembro de 2021.

Após perder o recorde, o norte-americano decidiu reconquistá-lo e por uma grande margem como uma homenagem à sua falecida avó.

"Se alguém tentar bater outra vez o meu recorde, quero que pensem duas vezes antes de tentarem", revelou ao 'site' do Guiness.

Durante as primeiras semanas, Ramiro Alanis viu "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" cinco vezes por dia (ou seja, 12 horas e 20 minutos) e reconheceu que teve dores de cabeça na última e tardia sessão. Embora não tenha controlado a despesa, estima que tenha gasto cerca de 3400 dólares (3145 euros).

Como treinador pessoal, houve outro sacrifício: ainda não há contas para o novo recorde, mas aquando das 191 vezes que viu "Endgame" em 2019, perdeu 7,25 quilos de músculo.

Esta segunda-feira, Arnaud Klein deu os parabéns ao rival por ter elevado "a fasquia muito, muito alto" e reconheceu que "a logística que planeei não me permitiria fazer o mesmo em Reims".

No entanto, acrescentou: "Não desisto da luta. Uma nova logística já está em vigor!"

"El Tigre Vengador" já respondeu com a promessa de estar à altura do desafio: "Irei explodir com o Mjolnir [o martelo de Thor] a 100% desta vez, sem necessidade de patrocinadores ou apoio de ninguém, impedindo que voltes a aparecer outra vez no Livro de Recordes do Guinness".