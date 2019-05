António Costa Valente, do Cineclube de Avanca e da organização do Paisagens, considerou que a terceira edição do festival demonstra que se trata de um projeto consistente, revelando que pela primeira vez marcam presença trabalhos cinematográficos de países como a Albânia, Austrália, Indonésia, Nigéria e Cazaquistão.

O festival, cujos bilhetes são gratuitos, terá por palco principal o Centro de Artes de Sever do Vouga, mas decorrerão também projeções na Biblioteca Municipal e no Museu de Sever, local onde será exibido no sábado à noite o filme “A Luz vem do Alto”, de Henrique Campos, rodado em 1959 em Sever do Vouga.

A seleção de filmes foi feita em quatro géneros: ficção, documentário, animação e experimental, cabendo nesta categoria “outras narrativas e tecnologias, com diversos suportes”, segundo António Costa Valente.

Integrado no programa do festival será assinalado na Biblioteca Municipal o Dia Mundial da Criança, com a projeção de 14 filmes de animação infantil e uma exposição de cartazes de cinema para crianças.