Num lugar onde ninguém quer envelhecer e as operações plásticas são comuns, nem o icónico letreiro que apresenta Hollywood para o mundo fica de fora.

O marco de nove letras sobre as colinas da cidade do cinema completará um século em 2023, e assim como os atores e as atrizes que nunca envelhecem, mudou pouco em décadas.

Mas como as estrelas do 'showbiz' sabem, alguns pequenos retoques permitem prolongar a juventude.

Cerca de 1.500 litros de tinta serão usados para retocar o letreiro de 14 metros de altura, informou a Hollywood Sign Trust, organização encarregada da peça.

Os trabalhos vão começar na segunda-feira com uma equipa de dez pessoas, que vão limpar as enormes letras que se erguem sobre a 'La La Land'.

O letreiro, visita obrigatória para os fãs da meca do cinema, inicialmente dizia Hollywoodland, e foi construído como uma publicidade para um empreendimento imobiliário.

Mas em 1949, com a indústria do cinema entrando na sua era de ouro, a Câmara de Comércio de Hollywood retirou as últimas quatro letras.

O letreiro foi reconstruído em 1978, e é pintado a cada década. A última vez foi em 2012.

"O letreiro é o orgulho de Los Angeles e emociona-nos que fãs de todo o mundo vejam este retoque para o seu muito especial centésimo aniversário", disse Jeff Zarrinnam, a cargo do Hollywood Sign Trust.

Os trabalhos de manutenção vão levar oito semanas e devem terminar a 1 de novembro.