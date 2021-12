Amy Pascal pediu aos atores Tom Holland e Zendaya para não namorarem na vida real e manterem a relação apenas platónica e no grande ecrã.

Acabou por não ter sucesso e não foi a primeira vez que isso aconteceu.

"Levei o Tom e a Zendaya à parte, separadamente, quando os escolhemos pela primeira vez e dei-lhes uma palestra. Não avancem por aí — não o façam. tentem não fazê-lo", contou numa entrevista com The New York Times.

A produtora não teve sucesso e os atores de 25 anos são mesmo namorados: foram "apanhados" a beijarem-se em julho em Los Angeles e embora discretos, já se apresentaram apenas a dois na passadeira vermelha da antestreia do filme mais recente, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".

A produtora dos últimos três filmes "Homem-Aranha" quis evitar as "complicações que surgem nos bastidores das produções quando se misturam as vidas profissionais e pessoas dos atores, que conhece muito bem: Amy Pascal é uma veterana executiva com grande experiência em Hollywood, onde começou a trabalhar nos anos 1980, chegando a copresidente da Sony Pictures Entertainment (SPE), cargo que abandonou em fevereiro de 2015, cerca de dois meses depois do ciberataque que o estúdio sofreu e que deixou expostas várias comunicações comprometedoras.

Emma Stone e Andrew Garfield

Mas Tom Holland e Zendaya nem foram os primeiros a ignorar a produtora.

"Dei o mesmo conselho ao Andrew [Garfield] e à Emma [Stone]. Apenas complica as coisas, sabem? E todos eles me ignoraram!", desabafou ao mesmo jornal.

Os atores começaram a namorar durante a rodagem do primeiro "O Fantástico Homem-Aranha" em 2011 e a relação durou até 2015.

Na verdade, as duas duplas cumprem a tradição: numa altura em que Amy Pascal ainda não podia dar os seus "conselhos", Tobey Maguire e Kirsten Dunst também tiveram um rápido romance durante a rodagem do primeiro "Homem-Aranha" em 2001.