Michael Keaton vai voltar a ser Batman no cinema no filme "The Flash", confirmou a agência que representa o ator.

Uma vez que Ben Affleck também vai regressar com uma participação simbólica, o filme vai ter dois Batman.

A justificação para o regresso é a decisão de Barry Allen/Flash (personagem interpretada por Ezra Miller) viajar no tempo para impedir a morte da sua mãe, inadvertidamente entrando noutra linha temporal, a do universo protegido por outro e mais velho Bruce Wayne.

"The Flash" irá ignorar a existência de "Batman Para Sempre" (1995), com Val Kilmer, e "Batman & Robin" (1997), com George Clooney.

As primeiras notícias sobre o envolvimento de Michael Keaton foram em junho de 2020, mas o entusiasmo dos fãs esfriou no mês passado quando deixou no ar numa entrevista que afinal podia não avançar por causa da preocupação com a pandemia na Grã-Bretanha, onde começou esta segunda-feira (em Londres) a rodagem de "The Flash", como confirmou o realizador Andrés Muschietti nas redes sociais.

Há mais de 30 anos, Michael Keaton foi uma escolha controversa do realizador Tim Burton, mas "Batman" (1989) e a seguir "Batman Para Sempre" (1992) tornaram-se marcos históricos do género no cinema.

O projeto não está ligado nem fará qualquer referência a "The Batman", de Matt Reeves, um filme independente que chegará aos cinemas em 2022 com Robert Pattinson como o Cavaleiro das Trevas.

Mas em junho do ano passado, falava-sede um plano mais ambicioso do estúdio para Michael Keaton: o regresso não seria apenas para "The Flash", mas possivelmente para outros filmes do Universo Cinematográfico DC Comics, como "Batgirl".

Seria um papel na mesma categoria do Nick Fury de Samuel Jackson nos filmes da Marvel: um mentor ou guia ou até a pessoa que puxa os cordelinhos nos bastidores.