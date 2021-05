Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson são as novidades no elenco do próximo filme "Indiana Jones".

O primeiro é conhecido pelas duas primeiras temporadas de "Narcos" e foi o vilão de "Logan", a despedida de Hugh Jackman como Wolverine, além de ter participado na falhada nova versão de "O Predador". É também um dos atores da muita aguardada série da Netflix que adaptada a banda desenhada "The Sandman".

Já Shaunette Renée Wilson faz parte do elenco principal da série "The Resident" e entrou em "Black Panther" e vários episódios de "Billions".

Anteriormente já tinham sido anunciadas as entradas no elenco da britânica Phoebe Waller-Bridge, do dinamarquês Mads Mikkelsen e do alemão Thomas Kretschmann, mantendo-se o secretismo sobre os seus papéis ao lado do regresso de Harrison Ford como o arqueólogo mais famoso do cinema.

Após "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981), "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989) e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008), Steven Spielberg passou a cadeira de realizador para James Mangold ("Walk the Line", "Logan", "Le Mans '66: O Duelo"), mas a imprensa americana garante que se mantém como um produtor muito envolvido em todos os detalhes.

Tal como nos filmes anteriores, o lendário compositor John Williams será o responsável pela banda sonora.

O início da produção deverá começar ainda este verão e a estreia nos cinemas está anunciada para 29 de julho de 2022.