O quinto filme "Indiana Jones" já está em rodagem na Inglaterra e apesar de não ser uma fotografia oficial da produção, a revelação é indiscutível: Harrison Ford está de volta como Indiana Jones.

Circula nas redes sociais a primeira fotografia do ator, agora com 78 anos, com o icónico chapéu e figurino do arqueólogo mais famoso do mundo, ao lado dos cúmplices dos outros quatro filmes, o casal de produtores Frank Marshall e Kathleen Kennedy, todos com as obrigatórias máscaras por causa da pandemia. Outras foram entretanto divulgadas.

Já as fotografias da rodagem no sábado à noite com um duplo de Harrison Ford numa mota a usar uma máscara especial com a aparência jovem do ator indicam que deverá ser utilizada em algumas cenas a mesma tecnologia de rejuvenescimento que a Disney e a Lucasfilm têm aplicado nas suas produções Marvel e "Star Wars".

Com estreia nos cinemas anunciada para 29 de julho de 2022, o filme juntará ainda no elenco Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

Não existem detalhes oficiais sobre qual será a história, mas circulam rumores a apontar para a década de 1960 e a corrida espacial entre EUA e União Soviética para chegar à Lua.

Após "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981), "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989) e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008), Steven Spielberg passou a cadeira de realizador para James Mangold ("Walk the Line", "Logan", "Le Mans '66: O Duelo"), mas a imprensa americana garante que se mantém como um produtor muito envolvido em todos os detalhes.

Tal como nos filmes anteriores, o lendário compositor John Williams será o responsável pela banda sonora.