Sérgio Tréfaut regressa ao Brasil para filmar os jardins públicos do Palácio do Catete, antiga residência oficial dos presidentes do Brasil que hoje alberga o Museu da República.

Antes da pandemia, este local de lazer era também um ponto de encontro do pessoal da Seresta, um grupo de idosos com amor ao canto e à música brasileira a que este filme presta tributo.

"Paraíso" é exibido esta segunda-feira, 6 de setembro, às 21h00 e 21h30, na Culturgest.

VEJA O TRAILER.



Site oficial IndieLisboa.