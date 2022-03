A agressão de Will Smith contra Chris Rock, depois de o humorista ter feito uma piada sobre Jada Pinkett Smith, marcou a 94.ª edição dos Óscares, que decorreu no Dolby Theatre, em Los Angeles, na madrugada de domingo para segunda.

Numa cerimónia em que tudo é planeado ao detalhe, os presentes no local e quem assistia em casa começaram por achar tratar-se de uma brincadeira encenada, mas rapidamente ficou claro que o momento tinha sido genuíno e tinha mesmo sido uma espécie de rixa e não uma rábula.

Duas horas após o fim da cerimónia, surgiu a reação oficial da Academia nas redes sociais: "A Academia não tolera qualquer tipo de violência. Esta noite, temos o prazer de celebrar os nossos vencedores dos 94.º Óscares, que merecem este momento de reconhecimento dos seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo".

WILL SMITH PEDIU DESCULPA (SEM MENCIONAR CHRIS ROCK)

Mais à frente na cerimónia, ao vencer o Óscar de Melhor Ator por "King Richard: Para Além do Jogo", Will Smith referiu indiretamente o momento de tensão com Chris Rock por algumas vezes no seu discurso.

O ator começou o discurso dizendo "o Richard Williams era um defensor feroz da sua família", numa aparente alusão ao incidente.

"Neste momento da minha vida, estou dominado pelo que Deus me destina a fazer no mundo", disse ainda. "Nesta indústria temos de estar habituados a ter pessoas a desrespeitarem-te e sorrir perante isso", acrescentou.

Smith mencionou igualmente o ator Denzel Washington, que tentou acalmar, lembrando-lhe que, "no momento mais alto, é quando o diabo nos tenta".

No meio do discurso e sem referir diretamente o momento com Chris Rock, Will Smith acabou por pedir desculpa: "Quero pedir desculpa à Academia e aos meus colegas nomeados. O amor faz-nos fazer coisas loucas". E terminou dizendo "espero que a Academia volte a convidar-me".

À saída do palco, tinha outra vez a sua publicista à espera e não passou pela sala de entrevistas.

As autoridades disseram à revista Variety que Chris Rock não tenciona avançar com uma queixa contra Will Smith: "A Polícia de Los Angeles está a par de um incidente entre duas pessoas durante o espetáculo dos Óscares. O incidente envolveu um indivíduo a dar uma bofetada noutro. O indíviduo envolvido não quis formalizar uma queixa. Se a parte envolvida desejar um relatório policial mais tarde, a polícia de Los Angeles estará disponível para completar uma investigação".