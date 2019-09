"IT: Capítulo 2" chegou aos cinemas e foi o filme mais visto, com números que as bilheteiras não viam desde a estreia de "O Rei Leão" em julho.

O filme de terror arrecadou 91 milhões de dólares na estreia nos EUA, deixando a concorrência a mais de 85 milhões de distância. É a segunda melhor estreia para um filme de terror.

O valor corresponde às expectativas do estúdio, que nunca antecipou repetir o impacto do primeiro filme, que surpreendeu exatamente no mesmo fim de semana há dois anos ao conseguir 123,4 milhões, que permanece o recorde no género (sem contar com a inflação, onde "O Exorcista", de 1973, continua a ser o maior sucesso de bilheteira).

As críticas menos positivas e os 169 minutos da sequela, mais 35 do que o original, são algumas razões apontadas pelos analistas para a diferença.