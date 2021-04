A Itália aboliu oficialmente a censura ao cinema, revogando uma lei aprovada a 25 de junho de 2913 que dava poder a um organismo oficial do estado para censurar cenas e proibir filmes.

Como nota a publicação Variety, a decisão é principalmente de importância simbólica: o último grande caso de censura aconteceu com a comédia de 1998 "Totò che visse due volte", de Daniele Ciprì e Franco Maresco, que provocou a ira dos católicos mais conservadores pela mistura de religião, violação, sodomia e relações sexuais entre humanos e animais (zoofilia).

Num sistema de autorregulamentação há muito desejado pelo setor, o novo decreto assinado na segunda-feira determina que os distribuidores dos filmes avançam com a sua auto classificação com base em faixas etárias existentes (maiores de 12 anos, etc.), que é depois revista por uma nova comissão formada por personalidades ligadas ao cinema, educação e aos direitos dos animais.

Como destaca o ministro da Cultura Dario Franceschini, o novo decreto acaba definitivamente com "o sistema de controlos e intervenções que ainda permitia ao Estado italiano intervir na liberdade dos artistas".

De acordo com um estudo da Cinecensura, ligada ao Ministério da Cultura, 274 filmes italianos, 130 americanos e 321 de outros países foram banidos no país desde 1944 por razões religiosas, políticas e "morais", enquanto mais de 10 mil tiveram de sofrer cortes.

"Salò ou Os 120 Dias de Sodoma" (1975), de Pasolini, é um dos casos mais famosos de filmes proibidos: inicialmente foi banido e depois recebeu autorização para estrear, que foi cancelada ao fim de três semanas em exibição.

Outro exemplo foi "O Último Tango em Paris", de Bertolucci, que foi banido ao fim de uma semana em 1972 e o Supremo Tribunal ordenou mais tarde que todas as cópias fossem destruídas. O realizador também recebeu uma pena de prisão suspensa de quatro meses e perdeu o direito de votar durante cinco anos. A decisão contra o filme só foi levantada em 1987.