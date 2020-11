A Itália não escolheu "Uma Vida à Sua Frente" para concorrer a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

O filme para a Netflix de Edoardo Ponti com a sua mãe Sophia Loren, na primeira presença como atriz em mais de uma década, era o mais mediático na lista dos 25 títulos que estavam à consideração da Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA).

Apesar da rejeição, pode concorrer noutras categorias, incluindo para Melhor Filme, embora os analistas apontem mais para a forte possibilidade da lenda do cinema italiano regressar à corrida para a estatueta de Melhor Atriz, que já ganhou em 1960.

A Itália optou por submeter "Notturno", um aclamado documentário de Gianfranco Rosi sobre a luta pela sobrevivência num Médio Oriente dilacerado pelas guerras.

Repetem-se as circunstâncias de há três anos com o documentário "Fogo no Mar", do mesmo cineasta: o filme acabou por ser nomeado para Melhor Documentário, mas falhou a corrida ao então Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Notturno

"Notturno" é o sétimo documentário submetido até agora por países para a categoria de Para Melhor Filme Internacional.

Portugal escolheu "Listen", de Ana Rocha de Sousa, premiado no Festival de Veneza.

A 93.ª edição dos Óscares, prémios norte-americanos de cinema, está marcada para 25 de abril de 2021, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As nomeações para os Óscares serão conhecidas em março.

A cerimónia estava inicialmente prevista para final de fevereiro, mas foi adiada para abril, num contexto de pandemia que afetou a indústria cinematográfica em todo o mundo e em praticamente todas as áreas, da produção à distribuição e exibição, e teve implicações nos prazos de aceitação de candidaturas, votações e anúncio de nomeados.

O prazo de elegibilidade dos filmes para os Óscares, em termos de estreia em salas norte-americanas, também foi alterado, estendendo-se agora ao dia 28 de fevereiro de 2021, indo além do limite habitual de 31 de dezembro.

A submissão para o Óscar de melhor filme internacional passou a ter como data limite 1 de dezembro de 2020.