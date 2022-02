Hollywood reagiu com emoção à morte inesperada aos 75 anos durante o sono no sábado à noite de Ivan Reitman, o aclamado produtor e realizador de comédias como "Os Caça-Fantasmas" e "O Pelotão Chanfrado", que influenciaram uma geração de cinéfilos.

"Perdi o meu herói. Tudo o que quero é a oportunidade de contar ao meu pai mais uma história. Ele veio de uma família de sobreviventes e transformou o seu legado em riso. Obrigado pelas mensagens gentis. Apreciem os seus filmes e lembrem-se dos seus dons para contar histórias. Nada o faria mais feliz”, partilhou Jason Reitman, também realizador de cinema, de filmes como "Nas Nuvens", "Juno" e o recente "Caça-Fantasmas: O Legado", com uma fotografia dele quando era miúdo com o pai.

A morte de Reitman provocou uma onda de manifestações e homenagens.

"Ivan Reitman é uma lenda. Em Hollywood, ele era maior que a vida. Ele era a realeza da comédia", escreveu Arnold Schwarzenegger, que saltou para as comédias sob a direção do realizador Reitman em produções como "Gémeos" (1988) e "Júnior" (1994).

"Estarei sempre grato por ele ter dado a este herói de ação austríaco uma oportunidade numa comédia num momento em que os estúdios queriam que eu me focasse em encontrar novas maneiras de matar maus da fita", acrescentou.

A Sony Pictures também prestou homenagem a um "grande talento e um homem ainda melhor".

"Esta noite, [o símbolo do estúdio] a senhora com a tocha chora, assim como todos nós na Columbia e os amantes de cinema ao redor do mundo. Ivan Reitman era uma parte inseparável do legado deste estúdio, mas mais do que isso, ele era um amigo", afirmou o CEO da Sony Pictures, Tom Rothman, num comunicado colocado na conta do estúdio no Twitter.

Rodagem do primeiro "Os Caça-Fantasmas"

Entre os filmes de Ivan Reitman destaca-se "Os Caça-Fantasmas" (1984), uma das comédias mais populares da história do cinema.

"Estou hoje de coração partido pela [esposa] Geneviève, [os filhos] Catherine, Caroline, Jason e família. A perda do meu amigo, colaborador, defensor e um dos últimos grandes talentos da ERA DO GRANDE ECRÃ arrasa-me. Agora, a quem é que eu vou ligar às quintas-feiras?, disse Dan Aykroyd numa declaração ao Deadline (com uma referência ao famoso "who am I gonna call?" da saga].

"Estou profundamente triste com a perda de Ivan Reitman. Realmente um grande homem e cineasta que tive a honra e o privilégio de conhecer e trabalhar. As minhas mais profundas condolências a Jason e toda a família", escreveu o ator Ernie Hudson, que interpretou Winston Zeddemore no filme original e na sequela de 1989, que fez uma participação especial numa nova versão de 2016.

"Estou completamente em choque", partilhou Paul Feig, que dirigiu no filme de 2016 com um elenco feminino de "Caça-Fantasmas".

"Tive a honra de trabalhar tão perto com Ivan e sempre foi uma experiência de aprendizagem. Ele dirigiu algumas das minhas comédias favoritas de todos os tempos. Todos nós na comédia devemos muito a ele. Obrigado por tudo, Ivan. A sério", escreveu.

"Ivan Reitman era da velha guarda no melhor sentido, e gentil. Adorei trabalhar com ele. É triste que tenha partido, faz-me sentir mais velha e como se os meus filmes de infância estivessem mais distantes do que nunca", partilhou a atriz Mindy Kaling.

Na sua carreira de décadas, Reitman produziu e dirigiu filmes que ajudaram a consolidar o talento de estrelas da comédia como Bill Murray, que além de "Os Caça-Fantasmas" também protagonizou os sucessos de Reitman "Almôndegas" (1979) e "O Pelotão Chanfrado" (1981).

Reitman produziu ainda o sucesso de bilheteira "A República dos Cucos" (1978), que se tornou uma das representações mais queridas e caóticas do sistema de fraternidades e irmandades nas universidades dos Estados Unidos.

Mas foi "Os Caça-Fantasmas" (1984) que o elevou a uma dinastia de Hollywood, com a história de quatro homens que enfrentam monstros de 'marshmallow' e espíritos verdes viscosos numa tentativa de salvar Nova Iorque de uma invasão sobrenatural, que gerou décadas de sequelas e novas versões.

Os trajes icónicos usados pelas quatro estrelas do filme continuam a ser uma da fantasias mais populares e reconhecidas de Halloween.

Ivan Reitman nasceu em Komarno, no que atualmente é a Eslováquia, a 27 de outubro de 1946. Os seus pais judeus sobreviveram aos nazis, mas quatro anos depois do seu nascimento fugiram da então Checoslováquia para escapar do Comunismo. Eles estabeleceram-se em Toronto, no Canadá.

Além de Jason Reitman, também deixou duas filhas, Catherine e Caroline.