A estreia de "Friends" em 1994 mudou as vidas de todos os atores da noite para o dia: tornaram-se estrelas e lançou até as suas carreiras no cinema.

Jennifer Aniston foi a que chegou mais longe: aos 53 anos e contra muitas previsões, mantém o estatuto e a popularidade mesmo após o fim da série em 2004, imune à imprevisibilidade provocada pelas redes sociais.

Já a indústria mudou completamente: alguns filmes, principalmente de super-heróis, e séries de streaming ainda conseguem transformar atores em estrelas, mas longe do terem o mesmo impacto ou visibilidade proporcionado por "Friends".

E Jennifer Aniston lamentou que se esteja a desvanecer esse sistema e o glamour associado a Hollywood numa entrevista à revista Allure (via Variety), quando a jornalista lhe leu o comentário enviado por um colega quando lhe disse que a ia entrevistar: "Ninguém alguma vez vai ser famoso como ela é. Aquele tipo de fenómeno de fama gigantesca a brilhar durante tanto tempo simplesmente não é alcançável hoje em dia. Ela é como uma estrela da era do cinema mudo no meio de uma geração de idiotas do TikTok".

"Isso deu-me calafrios. Estou um bocado engasgada", reagiu a atriz.

E sobre a Hollywood onde chegou no final dos anos 1980, desabafou: "Sinto que está a morrer. Já não há estrelas de cinema. Já não há glamour. Até as festas dos Óscares costumavam ser tão divertidas".

Após anos de resistência, Jennifer Aniston juntou-se ao Instagram em outubro de 2019, causando um impacto tão grande que a aplicação por instantes veio abaixo.

Agora com 40,7 milhões de seguidores, a atriz foi direta sobre o que pensa do grande fenómeno que aproximou estrelas dos fãs: "Detesto as redes sociais. Não sou boa nisso... para mim é uma tortura".

"A razão para ter entrado no Instagram foi para lançar esta linha [de produtos amigos do ambiente da sua empresa LolaVie]. Depois chegou a pandemia e não lançámos. Portanto, fiquei apenas presa no Instagram. Não me sai com naturalidade", reconheceu.

Jennifer Aniston avança mesmo com a teoria de que não se verem redes sociais na série explica o seu grande sucesso nas plataformas de streaming: "Há pessoas que dizem que ver 'Friends' as salvou quando lutavam contra o cancro, ou imensas pessoas que têm imensa gratidão por uma pequena série. Nós realmente nos adorávamos e tomávamos conta uns dos outros. Não sei qual a razão para ainda ter ressonância; não há iPhones. São apenas pessoas a falar umas com as outras. Já ninguém fala uma com a outra".